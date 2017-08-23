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    В результате взрыва на юге Афганистана погибли пять человек, ранены 40

    Взрыв произошел вблизи полицейского отделения

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, около 40 ранены в результате атаки террориста-смертника на юге Афганистана в городе Лашкаргах, передает Report со ссылкой на ToloNews.

    Как сообщили местные власти, среди погибших двое военных.

    Взрыв произошел вблизи полицейского отделения. В результате инцидента больше всех пострадали студенты расположенной рядом медресе.

    Наряду с этим взрыв серьезно повредил ряд военной техники, которая на момент взрыва подъезжала к отделению.

    Ответственность за взрыв взяла группировка "Талибан".

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