В результате взрыва на складе фейерверков в Нью-Мексико пострадали 12 пожарных - ВИДЕО

Двенадцать пожарных получили ранения в результате взрыва на заводе фейерверков в американском штате Нью-Мексико.

Как передаёт Report со ссылкой на местные СМИ, согласно информации местной полиции, двое пожарных были доставлены в больницу по воздуху. Их ранения оцениваются как опасные для жизни.

Отмечается, что остальные огнеборцы получили легкие травмы.

Ранее стало известно, что на складе фейерверков вблизи международного аэропорта города Розуэлл прогремел взрыв. Выяснилось, что инцидент произошел в тот момент, когда экстренные службы города упаковывали фейерверки ко Дню независимости США.