 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли четыре человека

    По данным, еще четверо пострадали

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Яньтай (пров. Шаньдун, Восточный Китай).

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа, еще четверо пострадали.

    По данным местных властей, в ходе планового техосмотра одного из устройств на заводе компании Wanhua взорвался ресивер. Инцидент не привел к выбросу вредных веществ в окружающую среду.

    Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция начала расследования причин происшествия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi