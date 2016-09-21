В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибли четыре человека

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате взрыва на химическом заводе в городе Яньтай (пров. Шаньдун, Восточный Китай).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа, еще четверо пострадали.

По данным местных властей, в ходе планового техосмотра одного из устройств на заводе компании Wanhua взорвался ресивер. Инцидент не привел к выбросу вредных веществ в окружающую среду.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция начала расследования причин происшествия.