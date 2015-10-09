В результате взрыва на дамбе в американском штате Вашингтон пострадали шесть человек

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Шесть человек получили ранения в четверг в результате взрыва, прогремевшего на дамбе Прист-Рэпидс в американском штате Вашингтон. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители местных властей.

По их данным, взрыв произошел из-за неполадки в электронном оборудовании, точная причина возникновения которой пока неизвестна. Шесть рабочих, занимавшихся техническим обслуживанием этого гидротехнического сооружения на реке Колумбия, пострадали и были госпитализированы.

Как сообщается, взрыв не повредил плотину, она продолжает функционировать в нормальном режиме. Компания-оператор дамбы начала соответствующее расследование.