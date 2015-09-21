В результате взрыва на чешском заводе боеприпасов погиб один человек

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ После взрыва пороха на производящем боеприпасы чешском заводе Sellier&Bellot в городе Влашиме есть один погибший, еще о двух работниках завода нет никаких сведений.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам представитель Управления пожарной охраны Центральночешского края Ладислав Голомчик.

"Предполагается, что в результате взрыва пороха на заводе Sellier&Bellot в городе Влашиме может быть один погибший, еще о двоих работниках завода нет никаких сведений", - сказал Голомчик.

По данным руководства завода, возможно, что к аварии привела оплошность одного из его работников, который переносил в пластмассовом стаканчике взрывчатку из цеха на склад.

В производственные цеха завода по-прежнему нет доступа, там работают пиротехники и пожарные. Угрозы для находящихся по соседству с заводом жилых районов города Влашима, по данным местных властей, не существует, и нет необходимости в эвакуации жителей.





