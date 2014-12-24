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    В результате взрыва к югу от Багдада погибли 40 человек

    Еще 56 человек получили ранения

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Мощный взрыв прогремел  к юго-востоку от столицы Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на  телеканал Sky News Arabia, в результате взрыва 40 человек погибли, еще 56 ранены.

    Как сообщила ранее местная полиция, террорист-смертник проник в толпу военнослужащих, стоявших в очереди за зарплатой на военной базе 42 бригады иракской армии, и привел в действие взрывное устройство.

    По сообщению миссии ООН в Ираке, в ноябре жертвами терактов, боевых действий и других актов насилия в  этой стране стали 1232 человека, ранения получили 2434 человека. 

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