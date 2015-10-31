​В результате взрыва и пожара в румынском клубе погибли 25 человек

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В румынской столице Бухаресте в результате взрыва и пожара в ночном клубе погибли 25 человек, по меньшей мере 88 человек были госпитализированы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Заместитель премьера Румынии Габриэль Опреа заявил, что «25 человек погибли на данный момент». Об этом он сказал на месте происшествия, где сейчас находятся сотни машин «скорой помощи» и пожарных машин, которые как можно скорее пытаются эвакуировать всех пострадавших.

Замминистра внутренних дел страны отметил, что количество погибших может увеличиться, так как на проходившем в клубе сегодня ночью концерте присутствовали до 400 человек. Агентство сообщает, что выбежавший из ночного клуба мужчина сообщил о панике и давке на выходе из здания.

Ранее сообщалось, что в столице Румынии Бухаресте в результате взрыва в клубе погибли 18 человек.