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    В результате удара тайфуна на Филиппинах 7 человек погибли

    Еще двое пропали без вести

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 7 человек погибли, двое пропали без вести, еще несколько получили ранения в результате удара тайфуна "Иненг" по крупнейшему филиппинскому острову Лусону, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Несколько тысяч были эвакуированы.

    По прогнозам национальной атмосферной, геофизической и астрономической службы, на большой территории страны ожидаются сильные осадки, порывистый ветер. Эпицентр тропического циклона находится примерно в 130 км от Кагаян. 

    По прогнозам, тайфун "Иненг" (международное название "Гони") к началу будущей недели покинет зону ответственности Филиппин и может достичь юго-восточного побережья Китая, в том числе острова Тайвань.

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