В результате удара тайфуна на Филиппинах 7 человек погибли

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 7 человек погибли, двое пропали без вести, еще несколько получили ранения в результате удара тайфуна "Иненг" по крупнейшему филиппинскому острову Лусону, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. Несколько тысяч были эвакуированы.

По прогнозам национальной атмосферной, геофизической и астрономической службы, на большой территории страны ожидаются сильные осадки, порывистый ветер. Эпицентр тропического циклона находится примерно в 130 км от Кагаян.

По прогнозам, тайфун "Иненг" (международное название "Гони") к началу будущей недели покинет зону ответственности Филиппин и может достичь юго-восточного побережья Китая, в том числе острова Тайвань.