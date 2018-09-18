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    В результате удара израильской авиации по сектору Газа погибли двое палестинцев

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Двое палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по сектору Газа.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает во вторник новостной портал Sama News.

    По его данным, беспилотник выпустил ракету по группе молодежи к востоку от города Хан-Юнис в южной части анклава. Сообщается, что тела погибших были извлечены в ночь на вторник, еще один араб получил тяжелые ранения.

    По данным израильских СМИ, палестинцы были атакованы, когда пытались проникнуть через забор безопасности и заложить предмет, похожий на взрывное устройство.

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