В результате теракта в Тель-Авиве погиб гражданин США

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В результате теракта в Тель-Авиве был убит гражданин США. Об этом сообщил представитель полиции Израиля Микки Розенфельд, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Американский турист был убит сегодня вечером в результате осуществленного палестинцем теракта с применением холодного оружия в Яффе", - сказал он. По его словам, "10 получивших ранения в теракте госпитализированы и получают медицинскую помощь". "Террорист был застрелен полицейскими", - указал Розенфельд.

Это уже третий теракт в Израиле за 8 марта. Ранее двое израильтян получили огнестрельные ранения в результате нападения палестинца у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима. В городе Петах-Тиква близ Тель-Авива ножевые ранения получил еще один израильтянин. Серия терактов совпала с начинающимся визитом в Израиль вице-президента США Джозефа Байдена.