В результате теракта в Барселоне пострадали граждане 18 стран

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

Как сообщили газеты Clarín и El Comercio, в результате теракта пострадали два гражданина Аргентины и одна перуанка.

По данным источников Clarín, аргентинка в настоящее время находится в больнице. Второй гражданин республики покинул медицинское учреждение после того, как ему была оказана помощь.

Консул Перу в Барселоне Франка Деса сообщил El Comercio, что пострадавшая в результате теракта перуанка получила незначительные травмы и уже была выписана из больницы.