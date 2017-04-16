В результате теракта под Алеппо погибло более 100 человек - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В результате взрыва у эвакуационных автобусов под сирийским городом Алеппо погибло более 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Türk.

***21:52/ 15 апреля

Количество жертв в результате теракта в районе Рашидин под Алеппо возросло до 70 человек, более 130 человек ранены.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник в Алеппо.

"Количество жертв уже не менее 70 человек, не менее 130 ранены. Сказать точно сложно, много сильно обгоревших тел и конечностей, разбросанных вокруг обгорелых автобусов", — рассказал собеседник агентства.

***18:14

Жертвами теракта в районе Рашидин под Алеппо стали 22 человека, около 50 человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает сирийский госканал "Аль-Ихбария".

Ранее источник сообщил РИА Новости, что в районе возле заправки, где стоят автобусы с жителями Фуа и Кефрая, подорвал себя смертник на машине.

Часть автобусов с эвакуированными гражданами на данный момент остаются заблокированными в районе Рашидин, который контролируется боевиками.

Поселения Фуа и Кефрая уже более трех лет находятся в окружении боевиков. В осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели населения от голода. От рук террористов уже погибли 2 тысячи человек, из них 400 детей.