В результате теракта в Афганистане погибли трое сотрудников НАТО

Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ 22 августа в центре столицы Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по крайней мере 12 человек, около 70 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Euronews, среди погибших - трое иностранных сотрудников миссии НАТО .

Теракт совершили в дипломатическом квартале, в нескольких сотнях метров от посольства США и здания Минздрава Афганистана.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорвался, когда мимо проезжал конвой НАТО. Ответственность за теракт пока никто не взял.