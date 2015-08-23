 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате теракта в Афганистане погибли трое сотрудников НАТО

    Около 70 человек получили ранения

    Баку. 23 Августа. REPORT.AZ/ 22 августа в центре столицы Афганистана Кабуле прогремел взрыв, в результате которого погибли по крайней мере 12 человек, около 70 человек получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на Euronews, среди погибших - трое иностранных сотрудников миссии НАТО .

    Теракт совершили в дипломатическом квартале, в нескольких сотнях метров от посольства США и здания Минздрава Афганистана.

    Автомобиль, начиненный взрывчаткой, подорвался, когда мимо проезжал конвой НАТО. Ответственность за теракт пока никто не взял.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi