В результате теракта в Афганистане погибли 14 человек

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек, включая 10 сотрудников полиции, погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Афганистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в понедельник в столице провинции Гильменд городе Лашкаргах. Сообщается, что взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие террористом-смертником.

По словам представителя полиции, количество жертв может возрасти.