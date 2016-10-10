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    В результате теракта в Афганистане погибли 14 человек

    Заминированный автомобиль взорвался в городе Лашкаргах провинции Гильменд

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек, включая 10 сотрудников полиции, погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Афганистане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Инцидент произошел в понедельник в столице провинции Гильменд городе Лашкаргах. Сообщается, что взрывное устройство, заложенное в автомобиле, было приведено в действие террористом-смертником. 

    По словам представителя полиции, количество жертв может возрасти.

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