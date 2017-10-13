В результате теракта на северо-востоке Сирии погибли 50 мирных жителей

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В результате теракта организованного группировки ИГИЛ на северо-востоке Сирии погибли 50 мирных жителей, десятки пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агенство Reuters.

Инцидент произошел рядом с у населенного пункта Абу-Фас в провинции Хасака.

Напомним, три смертника направили заминированные автомобили в мирных жителей. Среди жертв было большое число женщин и детей сбежавших от террористов в Дейр-эз-Зоре.