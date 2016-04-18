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    В результате теракта на севере Синая погибли двое и ранены восемь египтян

    Самодельная бомба сработала на пути следования машины для перевозки арестованных

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и восемь получили ранения в результате теракта на Севере Синая в Египте, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Самодельная бомба сработала на пути следования машины для перевозки арестованных в районе Эль-Ариша - столицы провинции Северный Синай.

    По информации силовых структур, двое убитых в теракте были подозреваемыми, которые находились в автозаке. Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы.

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