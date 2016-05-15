В результате теракта на заводе в Ираке погибли 11 человек

Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ 11 человек погибли и не менее 21 пострадали в результате нападения на государственное газоперерабатывающее предприятие в городе Таджи, расположенном в 27 км севернее Багдада. Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, заминированный автомобиль был взорван у входа на завод, после чего внутрь проникли не менее шести нападавших, на которых были пояса со взрывчаткой. На территории предприятия они вступили в бой с сотрудниками охраны, после которого в трех хранилищах газовых баллонов вспыхнул пожар.

По данным агентства, подвергшийся нападению террористов завод занимается производством бытового газа.

