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    В результате теракта на заводе в Ираке погибли 11 человек

    Заминированный автомобиль был взорван у входа на завод

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ 11 человек погибли и не менее 21 пострадали в результате нападения на государственное газоперерабатывающее предприятие в городе Таджи, расположенном в 27 км севернее Багдада.  Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его данным, заминированный автомобиль был взорван у входа на завод, после чего внутрь проникли не менее шести нападавших, на которых были пояса со взрывчаткой. На территории предприятия они вступили в бой с сотрудниками охраны, после которого в трех хранилищах газовых баллонов вспыхнул пожар.

    По данным агентства, подвергшийся нападению террористов завод занимается производством бытового газа.

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