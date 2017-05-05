 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате теракта к западу от Багдада погибли пять человек

    Смертник подорвал заминированный автомобиль на рынке© muhalif-haber.com

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Не менее пяти человек сегодня погибли и шестеро получили ранения в результате теракта в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".

    По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на рынке города Хадиса, расположенного вблизи Рамади - административного центра западной провинции Анбар.

    Место инцидента оцеплено сотрудниками силовых структур. Пострадавших доставляют в близлежащие больницы. Ответственность за эту вылазку пока никто на себя не взял.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi