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    В результате тайфуна в Южной Корее погибли не менее четырех человек

    Отменены порядка 120 рейсов по всей стране

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли после того, как тайфун "Чаба" достиг берегов Южной Кореи. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Ренхап", об этом заявили в  министерстве безопасности этой страны..

    Три человека считаются пропавшими без вести в прибрежных городах Пусан, Ульсан и на острове Чеджу. 

    Порядка 227 тысяч домов в районе действия тайфуна были обесточены, в 82% из них подачу электроэнергии удалось восстановить. Кроме того, были отменены порядка 120 рейсов по всей стране.

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