В результате тайфуна в Южной Корее погибли не менее четырех человек

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли после того, как тайфун "Чаба" достиг берегов Южной Кореи. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Ренхап", об этом заявили в министерстве безопасности этой страны..
Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли после того, как тайфун "Чаба" достиг берегов Южной Кореи. Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Ренхап", об этом заявили в министерстве безопасности этой страны..
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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