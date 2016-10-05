В результате тайфуна в Южной Корее погибли не менее четырех человек

Три человека считаются пропавшими без вести в прибрежных городах Пусан, Ульсан и на острове Чеджу.

Порядка 227 тысяч домов в районе действия тайфуна были обесточены, в 82% из них подачу электроэнергии удалось восстановить. Кроме того, были отменены порядка 120 рейсов по всей стране.