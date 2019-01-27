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    В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

    Как передает Report, об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.

    Как уточняет The Washington Post, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей, тело ещё одного человека нашли в 45 метрах от машины.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции ведут поиски преступника.

    Ранее стало известно, что в результате стрельбы в американском штате Луизиана погибли пять человек.

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