Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в Вашингтоне погибли три человека

Как передает Report, об этом сообщил начальник полиции города Питер Ньюшем.

Как уточняет The Washington Post, тела двух мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в одном из припаркованных автомобилей, тело ещё одного человека нашли в 45 метрах от машины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции ведут поиски преступника.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в американском штате Луизиана погибли пять человек.