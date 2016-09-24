В результате стрельбы в торговом центре в США погибли четыре человека

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате стрельбы, открытой в пятницу вечером неизвестным в торговом центре в американском городе Берлингтон (штат Вашингтон).

Как передает Report, со ссылкой на телеканал ABC, об этом сообщили в полиции штата.

"Подтверждена гибель четырех человек в торговом центре, стрелок покинул место происшествия до приезда полиции", - говорится в сообщении представителя полиции Марка Фрэнсиса, размещенном им в Twitter. По его словам, нападавший мог действовать в одиночку.

По данным неизвестный мужчина вошел в торговый центр и открыл огонь, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция ведет его поиски. Место происшествия оцеплено полицией.