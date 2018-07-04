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    В результате стрельбы в США погиб один, пятеро получили ранения - ВИДЕО

    © AP

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу из винтовки из автомобиля в одном из жилых районов американского города Сент-Луис в штате Миссури, один человек погиб на месте, сообщает Report со ссылкой на агентство Associated Press.

    Инцидент произошел вечером в северной части города, в ходе стрельбы ранения получили пять человек, среди них двое мужчин и три женщины. Мужчины получили тяжелые ранения, они госпитализированы.

    Стрелявший ехал на внедорожнике и быстро скрылся с места происшествия. Полиции пока не удалось задержать преступника. 

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