В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя полиции сообщило агентство Associated Press.

По его данным, стрельба произошла в городе Рокмарт на севере штата. Сообщается, что полиция изучает два места преступления. Причины инцидента не уточняются.