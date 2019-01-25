 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя полиции сообщило агентство Associated Press.

    По его данным, стрельба произошла в городе Рокмарт на севере штата. Сообщается, что полиция изучает два места преступления. Причины инцидента не уточняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi