В результате стрельбы в штате Джорджия погибли четыре человека

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате стрельбы в штате Джорджия.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на представителя полиции сообщило агентство Associated Press.
По его данным, стрельба произошла в городе Рокмарт на севере штата. Сообщается, что полиция изучает два места преступления. Причины инцидента не уточняются.
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