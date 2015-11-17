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    ​В результате стрельбы в школьном автобусе во Франции погиб подросток

    В автобусе ехали 35 подростков

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Во французском местечке Эженхейм на границе с Германией 12-летний подросток стал жертвой стрельбы в школьном автобусе.

    По сообщениям Report, об передает ТАСС со ссылкой на агентство АФП.

    Пока неизвестны подробности произошедшего, а так же то, был ли выстрел преднамеренным или случайным. В автобусе ехали 35 подростков и по словам представителей педколлектива, ранее конфликтов между детьми не было.

    "Это очень спокойный колледж, без каких-либо историй", - подчеркнул один из воспитателей.

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