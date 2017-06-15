Четыре человека погибли в результате стрельбы в офисе американской компании UPS - ОБНОВЛЕНО

© Courtesy İmage

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Четыре человека стали жертвами стрельбы в Сан-Франциско.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC7.

Сотрудник компании UPS открыл огонь из пистолета по людям в пункте сортировки посылок. Он застрелил трех человек, после чего покончил с собой. Два человека получили ранения.

Мотивы стрелка пока не установлены, но в полиции утверждают, что не считают случившееся терактом. По данным UPS, все погибшие, включая стрелка, работали в компании водителями.

***21:25/14 июня

В американском Сан-Франциско на территории логистической компании United Parcel Service произошла стрельба.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в результате инцидента есть пострадавшие, открывший стрельбу был ликвидирован.

NBC со ссылкой на источники сообщил о двух погибших при атаке.

По факту инцидента проходит проверка, полиция рекомендовала гражданам избегать места атаки.