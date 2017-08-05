В результате стрельбы в парке в Калифорнии убит один человек

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в парке в американском городе Санта-Моника (штат Калифорния), один человек убит.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщил местный филиал телеканала ABC со ссылкой на полицию.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка быстро обнаружили стрелявшего. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.

О других подробностях инцидента пока не сообщается. Полицейские опрашивают свидетелей произошедшего.