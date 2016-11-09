В результате стрельбы в Колорадо пострадал полицейский

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Полицейский получил в среду пулевое ранение в лицо в результате стрельбы в пригороде Денвера городе Орора (штат Колорадо).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его сведениям, по машине сотрудников правопорядка открыли огонь, когда они вели расследование инцидента со стрельбой, произошедшей ранее на одной из улиц города. Пострадавший доставлен в больницу, угрозы для жизни нет. Полиция оцепила место происшествия.