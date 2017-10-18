В результате стрельбы в аэропорту Кейптауна пострадали два человека

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека получил ранения в результате стрельбы у Международного аэропорта Кейптауна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель местной полиции Виш Найду.

Очевидцы отмечают, что сегодня утром к зданию аэропорта подъехали две машины, пассажиры одного из авто открыли огонь под другому транспортному средству, в результате которого два человека получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Работа воздушной гавани нарушена не была.