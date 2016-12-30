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    В результате стрельбы у кампуса Университета Юты погиб один человек

    В настоящий момент полиция не сообщает дополнительных сведений

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Рядом с кампусом Университета Юты, США, произошла стрельба, по крайней мере один человек погиб.

    Как передает Report, об этом сoобшил телеканал Fox News.

    Как отмечается, инцидент произошел в 17.20 по местному времени. На место происшествия прибыла полиция и оцепила территорию. 

    Как сообщают очевидцы и журналисты телеканала, на месте инцидента видно тело одного погибшего.

    В настоящий момент полиция не сообщает дополнительных сведений.

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