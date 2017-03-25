В результате стрельбы на юге Лилля пострадали три человека

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ По крайней мере три человека пострадали в результате стрельбы, произошедшей в пятницу вечером на юге французского Лилля.

Как передает Report, об этом сообщила региональная газета La Voix Du Nord.

По ее данным, среди пострадавших - 14-летний ребенок. Инцидент произошел около 21:45 по местному времени (00:45 по Баку). Неизвестный открыл огонь неподалеку от станции метро "Порт д'Арас".

Пострадавшие направлены в близлежащие больницы.

Иных подробностей происшествия пока не приводится.