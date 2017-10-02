В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли 58, ранены свыше 500 человек

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число жертв в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе достигло 58 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, с 32 этажа 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля.

Число раненых превышает 500 человек.

Ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале "Route 91", который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay.