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    В результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе погибли 58, ранены свыше 500 человек

    Ответственность за случившееся взял на себя ИГ

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число жертв в результате стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе достигло 58 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, с 32 этажа 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям фестиваля.

    Число раненых превышает 500 человек.

    Ответственность за случившееся взяло на себя ИГ.

    Напомним, что трагедия произошла в ночь на 2 октября на музыкальном фестивале "Route 91", который проходил между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. 

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