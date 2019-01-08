В результате столкновения двух поездов в столице ЮАР четверо погибли, пострадали 300 человек - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Два пассажирских поезда столкнулись в столице Южной Африки городе Претории, в результате погибли четыре человека, еще 300 человек получили ранения, 82 из них - тяжелые.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в руководстве железнодорожной отраслью страны.

Всем раненым оказана медицинская помощь, несколько человек доставлены в лечебные учреждения на вертолетах.

Начато расследование причин и обстоятельств аварии.