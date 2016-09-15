Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане достигло шести человек

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения грузового и скорого пассажирского поездов в пакистанской провинции Пенджаб погибли шесть человек, еще 150 пострадали. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом заявили в железнодорожной компании.

Еще 10 человек находятся в критическом состоянии. Спасатели извлекли трех человек, которые были внутри поврежденных вагонов. Все пострадавшие были госпитализированы.

В результате столкновения поездов четыре вагона сошли с рельсов. Причина инцидента неизвестна, власти проводят расследование по этому факту.