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    Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане достигло шести человек

    ​В результате столкновения пострадали 150 человек

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В результате столкновения грузового и скорого пассажирского поездов в пакистанской провинции Пенджаб погибли шесть человек, еще 150 пострадали. Как сообщает Report cо ссылкой на РБК, об этом заявили в железнодорожной компании.

    Еще 10 человек находятся в критическом состоянии. Спасатели извлекли трех человек, которые были внутри поврежденных вагонов. Все пострадавшие были госпитализированы.

    В результате столкновения поездов четыре вагона сошли с рельсов. Причина инцидента неизвестна, власти проводят расследование по этому факту.

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