Число жертв столкновения поездов в Египте возросло до 49 человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Число погибших в результате столкновения поездов в пригороде египетской Александрии возросло до 49 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Губернатор Александрии Мухаммед Султан ранее заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов.

***20:30

Число жертв железнодорожной катастрофы на севере Египта в пятницу достигло 36 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Еще 123 египтянина получили травмы различной степени тяжести.

По последним официальным данным, предоставленным министерством здравоохранения Египта, жертвами столкновения стали 28 человек, травмы разной степени тяжести получили еще более 90 пассажиров.

По поступающей с места происшествия информации, следовавший из Каира пассажирский состав на полном ходу врезался в остановившийся из-за поломки поезд Порт-Саид - Александрия. В результате тепловоз и два вагона сошли с рельсов. На месте ЧП работают врачи и спасатели, в общей сложности туда направлены порядка 80 машин скорой помощи.