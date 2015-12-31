 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате столкновения 11 автомобилей на скоростной трассе в Китае пострадали 8 человек

    Столкнувшиеся автомобили, среди которых были грузовики, образовали многокилометровый затор на трассе

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ На скоростной трассе в провинции Хубэй (Центральный Китай) в четверг столкнулись 11 автомобилей. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное китайское телевидение.

    В результате ДТП пострадали не менее восьми человек. Инцидент произошел в 09:00 по местному времени на участке скоростной трассы Ухань-Хуанши. Столкнувшиеся автомобили, среди которых были грузовики, образовали многокилометровый затор на трассе. Сообщений о погибших не поступало.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi