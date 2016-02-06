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    ​В результате сильного землетрясения на Тайване 4 человека погибли

    Спасателям удалось спасти 120 человек из 17-этажного разрушенного дома в городе Тайнань

    Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, более 25 госпитализированы в результате сильного землетрясения в тайваньском городе Тайнань.

    Как передает Report, об этом сообщил гонконгский телеканал "Феникс".

    "Согласно данным, предоставленным правительством Тайваня, из наиболее сильно разрушенного 17-этажного здания в городе Тайнань, в котором могут находиться около 250 человек, спасатели уже освободили 120 человек. В больницы доставлены 29 человек, четыре из них уже были без признаков жизни, один из них маленький ребенок. Сейчас уже можно подтвердить, что четыре человека уже погибли", — сообщил телеканал.

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