​В результате сильного землетрясения на Тайване 4 человека погибли

Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, более 25 госпитализированы в результате сильного землетрясения в тайваньском городе Тайнань.

Как передает Report, об этом сообщил гонконгский телеканал "Феникс".

"Согласно данным, предоставленным правительством Тайваня, из наиболее сильно разрушенного 17-этажного здания в городе Тайнань, в котором могут находиться около 250 человек, спасатели уже освободили 120 человек. В больницы доставлены 29 человек, четыре из них уже были без признаков жизни, один из них маленький ребенок. Сейчас уже можно подтвердить, что четыре человека уже погибли", — сообщил телеканал.