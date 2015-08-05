​В результате схода с рельсов двух поездов в Индии погибло 30 человек

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Число жертв в результате схода двух поездов с рельсов в Индии выросло до 30 человек. Об этом Report сообщает со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее сообщалось о 20 погибших и более 100 пострадавших.

Инцидент произошел во вторник с двумя пассажирскими поездами в индийском штате Мадхья-Прадеш. По последним данным, двенадцать вагонов поезда Kamayani Express и шесть вагонов поезда Janata Express сошли с рельсов примерно в одно и то же время.

По данным телеканала, 20 из 30 погибших были пассажирами поезда Kamayani Express, еще десять ехали в поезде Janata Express.

Первоначально сообщалось, что вагоны упали в реку Мачак. Согласно последним данным, вагоны сошли с рельсов под действием быстрого подъема воды в реке.

На данный момент удалось спасти более 300 человек.