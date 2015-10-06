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    ​В результате серии взрывов в Ираке погибли 56 человек

    Самый серьезный взрыв произошел в провинции Дияла

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли в результате серии взрывов автомобилей в Ираке.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, самый серьезный взрыв произошел в провинции Дияла на востоке страны.

    В результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, еще 58 ранены. Взрыв произошел на оживленной торговой улице.

    В провинции Басра на юге Ирака 10 человек погибли, 25 ранены в результате похожего теракта.

    В Багдаде не менее 14 человек погибли, еще 25 ранены при взрыве на окраине города.

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