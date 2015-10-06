​В результате серии взрывов в Ираке погибли 56 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли в результате серии взрывов автомобилей в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, самый серьезный взрыв произошел в провинции Дияла на востоке страны.

В результате теракта погибли по меньшей мере 32 человека, еще 58 ранены. Взрыв произошел на оживленной торговой улице.

В провинции Басра на юге Ирака 10 человек погибли, 25 ранены в результате похожего теракта.

В Багдаде не менее 14 человек погибли, еще 25 ранены при взрыве на окраине города.