В результате серии терактов в Ираке погибли не менее 12 человек

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате серии терактов в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP.

Самый кровопролитный из терактов произошел в городе Тармия, находящемся в 25 км к северу от Багдада. Пятеро военнослужащих сил безопасности были убиты и еще трое ранены после срабатывания мин-растяжек в доме, где проводился обыск.

На юге Багдада в районе Абу Дишер в результате взрыва бомбы погибли три человека, еще десять были ранены.

Два других взрыва произошли в северном районе Багдада Саба аль-Бор и в городе Мишада, расположенном в 30 км к северу от иракской столицы. Они унесли жизни четырех человек, ранения получили еще 16 человек.