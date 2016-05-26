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    В результате серии терактов в Ираке погибли не менее 12 человек

    Самый кровопролитный из терактов произошел в городе Тарми

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 12 человек погибли в результате серии терактов в Ираке. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AP. 

    Самый кровопролитный из терактов произошел в городе Тармия, находящемся в 25 км к северу от Багдада. Пятеро военнослужащих сил безопасности были убиты и еще трое ранены после срабатывания мин-растяжек в доме, где проводился обыск.

    На юге Багдада в районе Абу Дишер в результате взрыва бомбы погибли три человека, еще десять были ранены.

    Два других взрыва произошли в северном районе Багдада Саба аль-Бор и в городе Мишада, расположенном в 30 км к северу от иракской столицы. Они унесли жизни четырех человек, ранения получили еще 16 человек.

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