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    В результате серии терактов в Ираке погибли 18 человек

    Число жертв нескольких терактов в Багдаде возросло

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Число жертв нескольких терактов в Багдаде возросло до 18 человек.

    Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что один из терактов произошел на рынке сотовых телефонов в северо-восточном районе Багдада Садр-сити. В результате взрыва бомбы погибли девять человек, еще 25 получили ранения.

    Ранее сообщалось, что в результате двух терактов в столице Ирака погибли девять человек. Инциденты произошли на рынке в деревне недалеко от города Эль-Искандария и в шиитской деревне Сабаа-аль-Бур.

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