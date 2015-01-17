В результате серии терактов в Ираке погибли 18 человек

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Число жертв нескольких терактов в Багдаде возросло до 18 человек.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что один из терактов произошел на рынке сотовых телефонов в северо-восточном районе Багдада Садр-сити. В результате взрыва бомбы погибли девять человек, еще 25 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате двух терактов в столице Ирака погибли девять человек. Инциденты произошли на рынке в деревне недалеко от города Эль-Искандария и в шиитской деревне Сабаа-аль-Бур.