В Южном Судане 100 тысяч жителей покинули свои дома

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Из-за растущих случаев насилия в провинции Юнити на севере Южного Судана 100 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Как отмечает Report со ссылкой на агентство Анадолу, об этом заявил директор по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций (ООН) по Южному Судану Тоби Ланцер.

По его словам, больше всех пострадали от насилия мирные жители, проживающие в районах Гуит, Нгор и Нхиальду. События пришлись на период посева, во во время которого местные жители заняты полевыми работами.

По словам Т.Ланцера, согласно международному гуманитарному праву, конфликтующие стороны обязаны не наносить ущерба мирным жителям.