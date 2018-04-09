В результате ракетного удара по аэродрому в Сирии погибли иранские военные советники

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В результате ракетной атаки военного аэродрома Т-4, расположенного в сирийской провинции Хомс в районе Пальмиры, погибли 14 военнослужащих, в том числе несколько иранских советников. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал Al-Arabiya.

По данным, 12 погибших - сирийские военнослужащий, еще двое - военные советники из Ирана.

Сирийский военный источник сообщил агентству Sana, что сирийские системы ПВО при отражении атаки сбили восемь ракет. Сколько из них достигли своей цели, пока не сообщается.

Со стороны Израиля, который неоднократно атаковал сирийские военные объекты, пока никаких подтверждений о ракетном ударе не поступало.