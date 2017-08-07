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    В результате прохождения торнадо в Оклахоме пострадали 30 человек - ВИДЕО

    Из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В результате прохождения торнадо в американском городе Талса, штат Оклахома, в больницу обратились 30 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя медучреждения.

    Как сообщается, из-за торнадо порядка 11 тыс. человек остались без света.

    В больницу за медпомощью обратились 30 человек. При этом ранее сообщалось о 13 пострадавших.

    По предварительным данным, погибших в результате прохождения торнадо нет.

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