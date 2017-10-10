В результате пожаров в Калифорнии пропали без вести более 100 человек - ВИДЕО

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В результате природных пожаров в Калифорнии пострадали более 100 человек, большинству была оказана помощь в связи с отравлением дымом, сообщает Report со ссылкой на San Francisco Chronicle.

По словам представителя больницы St. Joseph Health Ванессы Дегие, состояние 12 раненых оценивается как критическое.

Кроме того, отмечается, что пропавшими без вести числятся более 100 человек.

Ранее сообщалось, что в штате Калифорния в результате лесных пожаров погибли по меньшей мере 10 человек.