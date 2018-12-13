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В результате пожара в Нью-Йорке пострадали 12 человек - ВИДЕО

В результате пожара в Нью-Йорке пострадали 12 человек - ВИДЕО

Около 200 пожарных и сотрудников ЧС пытаются локализовать пожар и не дать ему распространиться

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В результате пожара, охватившего несколько компаний в Нью-Йорке, ранены семь пожарных и пять граждан, передает Report со ссылкой на Associated Press.

Огонь вспыхнул в одном из ресторанов здания в 2:15 ночи на бульваре Квинс. Пламя стремительно распространилось, охватив близлежащие офисы. В результате пожара пострадали шесть компаний, частично обрушилась крыша здания.

Как передает Служба пожарной безопасности, около 200 пожарных и сотрудников ЧС пытаются локализовать пожар и не дать ему распространиться.

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