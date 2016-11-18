В результате пожара в банке Мельбурна пострадали более 20 человек, в том числе дети

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Около 27 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в банке Мельбурна, возникшего после того, как в него вошел неизвестный и, предположительно, совершил поджог, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно поступающей информации, инцидент произошел в одном из отделений банка Commonwealth в районе Спрингвейл на востоке города. Медики доставили 27 человека в больницу. Шестеро пострадавших получили серьезные ожоги, остальные отравились угарным газом.

Полиция начала расследование, район, в котором произошел пожар, остается оцепленным.