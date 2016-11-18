 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В результате пожара в банке Мельбурна пострадали более 20 человек, в том числе дети

    Инцидент произошел в одном из отделений банка Commonwealth в районе Спрингвейл на востоке города

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Около  27 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате пожара в банке Мельбурна, возникшего после того, как в него вошел неизвестный и, предположительно, совершил поджог, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Согласно поступающей информации, инцидент произошел в одном из отделений банка Commonwealth в районе Спрингвейл на востоке города. Медики доставили 27 человека в больницу. Шестеро пострадавших получили серьезные ожоги, остальные отравились угарным газом.

    Полиция начала расследование, район, в котором произошел пожар, остается оцепленным.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi