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    В результате подрыва автомобиля экс-премьера Греции пострадали четверо

    Взрыв произошел в тот момент, когда экс-премьер открыл в своей машине некий пакет

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса, жизни самого политика ничего не угрожает.

    Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.

    "Пападимос находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Взорвался заминированный пакет. Взрыв произошел в автомобиле, ранения получили также трое сопровождавших экс-премьера человек", - сообщил собеседник агентства.

    Новостной сайт newsit.gr пишет, что происшествие могло быть терактом. По данным издания, взрыв произошел в тот момент, когда экс-премьер открыл в своей машине некий пакет.

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