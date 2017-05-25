В результате подрыва автомобиля экс-премьера Греции пострадали четверо

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Четыре человека пострадали в результате взрыва в автомобиле бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса, жизни самого политика ничего не угрожает.
Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости источник в полиции.
"Пападимос находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Взорвался заминированный пакет. Взрыв произошел в автомобиле, ранения получили также трое сопровождавших экс-премьера человек", - сообщил собеседник агентства.
Новостной сайт newsit.gr пишет, что происшествие могло быть терактом. По данным издания, взрыв произошел в тот момент, когда экс-премьер открыл в своей машине некий пакет.
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