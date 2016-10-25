В результате перестрелки в Индии погибли 18 человек

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 18 наксалитов погибли, еще двое полицейских получили ранения при перестрелке в восточном индийском штате Одиша.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

Перестрелка вспыхнула рано утром 24 октября в лесной местности района Малкангири, примерно 650 км к юго-западу от административного центра штата Одиша - Бхубанешвара.

«Сегодня совместные специальные полицейские силы из Андхра-Прадеша и Одиши уничтожили как минимум 18 наксалитов», - сообщил чиновник полиции. «Перестрелка началась, когда совместная команда проводила поисковую операцию в лесном районе вчера поздно ночью», - добавил он.

Двое полицейских были ранены и доставлены в близлежащую больницу.

Наскалиты - неофициальное название вооружённых коммунистических, преимущественно маоистских, группировок в Индии