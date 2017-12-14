В результате перестрелки в центре Киева возле пиццерии пострадали 6 человек

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Накануне в центре Киева произошла потасовка между двумя группами людей, которая переросла в перестрелку.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, конфликт возник на Васильковской улице возле пиццерии.

Участники потасовки применили травматическое оружие и газовые балончики.

В результате происшествия пострадали шесть человек. Одного из них госпитализировали с рваной раной от травматического оружия, еще одного — с травмами головы. Остальные пострадали от слезоточивого газа и от госпитализации отказались.

В настоящее время полиция выясняет причины произошедшего.